Национальная экономическая стратегия утроит доход каждого украинца — советник Шмыгаля

Если правительству удастся выполнить пункты Национальной экономической стратегии-2030, доходы каждого украинца утроятся.

Об этом на Всеукраинском форуме Украина 30. Экономика без олигархов заявил советник премьер-министра Кирилл Криволап.

— Выполнение целей, прописанных в Национальной экономической стратегии-2030, приведет к утроения доходов каждого гражданина, утроение социального обеспечения и других аспектов, — отметил он.

Среди ожидаемых результатов НЭС-2030:

рост ВВП на душу населения не менее чем до 10 тысяч долларов США;

снижение уровня безработицы до 6%;

снижение показателей гендерного разрыва в оплате труда-до 10%;

увеличение чистого притока прямых иностранных инвестиций не менее чем до 15 млрд долларов США ежегодно;

рост производительности труда — не менее чем в 1,7 раза.

Выполнение пунктов, как говорится в документе, станет ощутимым, начиная с 2025 года.

Национальная экономическая стратегия

Основные аспекты Национальной экономической стратегии во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30. Экономика без олигархов представил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, документ ляжет в основу программы деятельности правительства.

Стратегия определяет важные и необходимые шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры и ряда других важных сфер экономики Украины.