Национальная экономическая стратегия станет основой программы деятельности правительства — Шмыгаль

Национальная экономическая стратегия ляжет в основу программы деятельности правительства.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30. Экономика без олигархов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Соответствующее представление в Раду правительство оформит уже в 2021 году.

— Национальная экономическая стратегия вместе с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларации на 2022-24 годы, ляжет в основу Программы деятельности правительства, которую в этом году мы будем подавать в парламент.

Также Денис Шмигаль подчеркнул, что подготовка программы деятельности и плана действий правительства осуществляется с учетом международного опыта.

Национальная экономическая стратегия

3 марта Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработками.

По словам Дениса Шмигаля, Национальная экономическая стратегия-2030 — это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных государств.

Стратегия определяет важные и необходимые шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.