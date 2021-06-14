Національна економічна стратегія потроїть дохід кожного українця – радник Шмигаля

Якщо уряду вдасться виконати пункти Національної економічної стратегії-2030, доходи кожного українця потрояться.

Про це на Всеукраїнському форумі Україна 30. Економіка без олігархів заявив радник прем’єр-міністра Кирило Криволап.

– Виконання цілей, прописаних у Національній економічній стратегії-2030, приведе до потроєння доходів кожного громадянина, потроєння соціального забезпечення та інших аспектів, – зазначив він.

Серед очікуваних результатів НЕС-2030:

зростання ВВП на душу населення не менш як до 10 тисяч доларів США;

зниження рівня безробіття до 6%;

зниження показників гендерного розриву в оплаті праці – до 10%;

збільшення чистого припливу прямих іноземних інвестицій не менш як до 15 млрд доларів США щороку;

зростання продуктивності праці – нe менш як в 1,7 рази.

Виконання пунктів, як йдеться в документі, стане відчутним, починаючи з 2025 року.

Національна економічна стратегія

Основні аспекти Національної економічної стратегії під час виступу на Всеукраїнському форумі Україна 30. Економіка без олігархів представив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, документ ляже в основу програми діяльності уряду.

Стратегія визначає важливі та необхідні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури та низки інших важливих сфер економіки України.