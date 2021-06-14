Національна економічна стратегія потроїть дохід кожного українця – радник Шмигаля

Якщо уряду вдасться виконати пункти Національної економічної стратегії-2030, доходи кожного українця потрояться.
Про це на Всеукраїнському форумі Україна 30. Економіка без олігархів заявив радник прем’єр-міністра Кирило Криволап.
– Виконання цілей, прописаних у Національній економічній стратегії-2030, приведе до потроєння доходів кожного громадянина, потроєння соціального забезпечення та інших аспектів, – зазначив він.
Серед очікуваних результатів НЕС-2030:
- зростання ВВП на душу населення не менш як до 10 тисяч доларів США;
- зниження рівня безробіття до 6%;
- зниження показників гендерного розриву в оплаті праці – до 10%;
- збільшення чистого припливу прямих іноземних інвестицій не менш як до 15 млрд доларів США щороку;
- зростання продуктивності праці – нe менш як в 1,7 рази.
Виконання пунктів, як йдеться в документі, стане відчутним, починаючи з 2025 року.
Національна економічна стратегія
Основні аспекти Національної економічної стратегії під час виступу на Всеукраїнському форумі Україна 30. Економіка без олігархів представив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, документ ляже в основу програми діяльності уряду.
Стратегія визначає важливі та необхідні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури та низки інших важливих сфер економіки України.