Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.
На понедельник, 14 июня, НБУ установил курс 27,04 грн/1$.
Снижение цены на евро, согласно курсу на 14 июня, составляет на 32,79 грн/1€.
По сравнению с пятницей, снизилась цена и на польский злотый, тогда как на российский рубль немножко поднялась.
Курс валют в Украине от НБУ на 14.06:
- $1 – 27,04 грн;
- €1 – 32,79 грн;
- 1 польский злотый – 7,34 грн;
- 10 российских рублей – 3,77 грн.
Изменение расчета прожиточного минимума
2 июня народные депутаты приняли за основу законопроект №3515, который предусматривает внесение изменений в формирование суммы прожиточного минимума и других актов, которые с этим связаны.
В случае принятия документа в парламенте новый прожиточный минимум составит 5 417 грн.
Как изменится расчет прожиточного минимума в случае принятия законопроекта и какие риски в нем видят эксперты, читайте в материале Фактов ICTV.