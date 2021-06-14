Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

На понедельник, 14 июня, НБУ установил курс 27,04 грн/1$.

Снижение цены на евро, согласно курсу на 14 июня, составляет на 32,79 грн/1€.

По сравнению с пятницей, снизилась цена и на польский злотый, тогда как на российский рубль немножко поднялась.

Курс валют в Украине от НБУ на 14.06:

$1 – 27,04 грн;

€1 – 32,79 грн;

1 польский злотый – 7,34 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

Изменение расчета прожиточного минимума

2 июня народные депутаты приняли за основу законопроект №3515, который предусматривает внесение изменений в формирование суммы прожиточного минимума и других актов, которые с этим связаны.

В случае принятия документа в парламенте новый прожиточный минимум составит 5 417 грн.

Как изменится расчет прожиточного минимума в случае принятия законопроекта и какие риски в нем видят эксперты, читайте в материале Фактов ICTV.