Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.
На понеділок, 14 червня, НБУ встановив курс 27,04 грн/1$.
Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 14 червня, становить на 32,79 грн/1€.
Порівняно з п’ятницею, знизилась ціна й на польський злотий, тоді як на російський рубль трошки підвищилася.
Курс валют в Україні від НБУ на 14.06:
- $1 – 27,04 грн;
- €1 – 32,79 грн;
- 1 польський злотий – 7,34 грн;
- 10 російських рублів – 3,77 грн.
Зміна розрахунку прожиткового мінімуму
2 червня народні депутати прийняли за основу законопроект №3515, який передбачає внесення змін до формування суми прожиткового мінімуму та інших актів, що з цим пов’язані.
У випадку ухвалення документу в парламенті новий прожитковий мінімум становитиме 5 417 грн.
Як зміниться розрахунок прожиткового мінімуму в разі ухвалення законопроекту та які ризики в ньому вбачають експерти, читайте в матеріалі Фактів ICTV.