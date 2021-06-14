Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

На понеділок, 14 червня, НБУ встановив курс 27,04 грн/1$.

Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 14 червня, становить на 32,79 грн/1€.

Порівняно з п’ятницею, знизилась ціна й на польський злотий, тоді як на російський рубль трошки підвищилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.06:

$1 – 27,04 грн;

€1 – 32,79 грн;

1 польський злотий – 7,34 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

Зміна розрахунку прожиткового мінімуму

2 червня народні депутати прийняли за основу законопроект №3515, який передбачає внесення змін до формування суми прожиткового мінімуму та інших актів, що з цим пов’язані.

У випадку ухвалення документу в парламенті новий прожитковий мінімум становитиме 5 417 грн.

Як зміниться розрахунок прожиткового мінімуму в разі ухвалення законопроекту та які ризики в ньому вбачають експерти, читайте в матеріалі Фактів ICTV.