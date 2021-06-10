Как изменится прожиточный минимум 2021 с принятием закона

2 июня народные депутаты приняли за основу законопроект №3515, который предусматривает внесение изменений в формирование суммы прожиточного минимума и других актов, которые с этим связаны.

Это должно создать предпосылки для немедленного увеличения прожиточного минимума и его роста в будущем.

Конечно, Украине нужно решать эту проблему, но предложенные инструменты вызывают ряд вопросов у экономистов.

Факты ICTV рассказывают, как изменится расчет прожиточного минимума в случае утверждения законопроекта, и какие риски в нем видят эксперты.

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Ни для кого не секрет, что прожиточный минимум, который сегодня есть в Украине, не соответствует потребностям граждан. На сегодня он составляет 2 270 грн для трудоспособных лиц и вырастет до 2 481 грн в декабре 2021 года.

Но сейчас его определение является устаревшим. Оно говорит о том, что прожиточный минимум покрывает необходимое для жизни количество продуктов, непродовольственных товаров и услуг, которые включают, в частности, культурные и социальные нужды.

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Вынесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект предусматривает, что изменится определение этого понятия.

– Прожиточный минимум – приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Прожиточный минимум устанавливается на одного человека, – предлагается записать в законе, а все остальное убрать.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что вопрос прожиточного минимума уже неоднократно перезрел в Украине, и хорошо, что сейчас его поднимают.

– До сих пор прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительского набора, в который входит 136 наименований товаров и услуг, подавляющим большинством из которых украинцы почти не пользуются… На самом деле для украинцев важны такие группы товаров, как пища, лекарства, коммунальные услуги, транспортные услуги, а также товары связи и интернета, – объясняет экономист.

Согласно новому законопроекту, прожиточный минимум в Украине будет расти в течение следующих лет и составит:

40% от средней зарплаты по Украине – в 2021 году;

41% – в 2022 году;

42% – в 2023 году;

43% – в 2024 году;

44% – в 2025 году;

45% – в 2026 году;

46% – в 2027 году;

47% – в 2028 году;

48% – в 2029 году;

49% – в 2030 году;

50% – в 2031 году.

По состоянию на апрель 2021 года средняя заработная плата в Украине составляла 13 543 грн. То есть в случае принятия документа Радой, новый прожиточный минимум составит 5 417 грн.

По состоянию на март 2021 года реальный прожиточный минимум, по разным подсчетам, составил около 5 тыс. грн. Поэтому его поднятие к уровню предложенной суммы является по меньшей мере обоснованным.

Проблемы с социалкой

Такие радикальные шаги со стороны государства будут означать и изменение различных социальных выплат. Например, прожиточный минимум будут использовать для вычисления помощи малообеспеченным семьям.

С пенсией ситуация несколько интереснее.

– Показатели прожиточного минимума, рассчитанные в соответствии с этим законом, применяются в процентном соотношении к прожиточному минимуму для системы налогообложения доходов домохозяйств, для установления минимального размера пенсии по возрасту в соответствии с законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании в размере 44% в 2021 году с обеспечением ежегодного его увеличения на 2% до достижения 100%, – говорится в документе.

То есть для исчисления пенсии должен использоваться показатель в 5 958 грн. Но повлияет ли это на рост пенсий, инициаторам законопроекта еще предстоит объяснить во время второго раунда слушаний в Верховной Раде.

В то же время, от прожиточного минимума предлагают отвязать ряд других социальных выплат. Поэтому Новак считает, что он никоим образом не повлияет на расходы на социальное обеспечение в Украине.

– Поскольку к прожиточному минимуму сейчас фактически не привязаны социальные платежи, то и влияния на дополнительные бюджетные расходы практически не будет, – говорит эксперт.

По мнению экономиста Алексея Куща, ситуация с выплатами пенсий и зарплат бюджетникам также не изменится. А закон, в нынешнем виде, будет носить более декларативный характер.

Кроме того, среди вещей, которые планируют отвязать, и выплаты бюджетных работников. Теперь вместо них будет минимальный размер соответствующего должностного оклада, который будет устанавливаться на 1 января каждого календарного года.

– Минимальная пенсия у нас и так не привязана к прожиточному минимуму, а они хотят отвязать еще и зарплату бюджетников, потому что у нас первый тарифный разряд в сетке бюджетников привязан к прожиточному минимуму. Соответственно, это решение не приведет к автоматическому перерасчету зарплат по тарифной сетке работников бюджетных организаций, – объясняет экономист.

Еще несколько позиций которые могут повлиять непосредственно на граждан — штрафы и админсборы. Их тоже отвяжут от прожиточного минимума, но введут понятия расчетной единицы и штрафной ставки.

Они придут на замену многим расчетам, в которых использовались необлагаемые доходы. Устанавливаться расчетная единица будет в госбюджете и будет определять дальнейшие размеры сборов. То есть сейчас нельзя сказать, вырастут или уменьшатся штрафы после принятия закона.

Размер админсборив будет определять Кабинет министров, руководствуясь экономическими реалиями Украины. В частности, тем, чтобы покрывалась их стоимость.

Почти то направление

Если большинство социальных выплат отвяжут от прожиточного минимума, то их можно будет привести в состояние, в котором не придется искать новые средства в бюджете. То есть, даже по состоянию на сегодня дефицит не вырастет.

Но средняя заработная плата в Украине – это не тот показатель, который регулируется государством. Потому это будет похоже на вычисление средней температуры в больнице.

– Это неправильные шаги в правильном направлении. Золотой стандарт социальной политики должен говорить о том, что минимальная зарплата должна не облагаться налогами и эта сумма должна равняться прожиточному минимуму… Я не вижу абсолютно никакого смысла в привязке показателя к средней зарплате, ведь это не индикатор социальной политики. Это средняя температура по больнице, которая рассчитывается на основании 7 млн ​​штатников при 17 млн ​​экономически активного населения, — говорит Кущ.

Соглашается с этим и председатель Комитета экономистов. Низкое влияние государства на такую ​​важную составляющую он считает ключевым фактором в этом вопросе.

– Привязка к показателю средней зарплаты не совсем объективная, ведь государство не влияет на нее напрямую. Она формируется в силу объективных экономических обстоятельств, – высказывает мнение Новак.

В то же время, государство движется примерно в том направлении, о котором говорит экономист. В переходных положениях законопроекта говорится, что Кабмин должен обеспечить и вынести на рассмотрение парламента законы об:

установлении необлагаемого минимума доходов граждан на уровне прожиточного минимума;

замене расчетной единицы для размера судебного сбора;

введении налогообложения доходов семьи (домохозяйства), что превышает размер прожиточного минимума всех ее членов.

Кроме того, к 2025 году должны создать государственный орган, который будет заниматься исследованием расходов граждан. Но не совсем понятно, зачем он нужен, когда сейчас эта функция уже выполняется.

Хотя эксперты и настаивают на приравнивании прожиточного минимума к минимальной зарплате, власти ввели другой механизм, чтобы регулировать нововведения.

Так, если в течение трех месяцев фактический прожиточный минимум превышает установленный в бюджете более чем на 10%, то правительство должно рассмотреть вопрос о повышении его номинального значения.

Законодательная инициатива, которую поддержали депутаты в первом чтении, сегодня выглядит несколько странно. С одной стороны – решается действительно важный для Украины вопрос. С другой – принятие закона мало на что повлияет.

В то же время, вопрос повышения прожиточного минимума все равно нужно решать – и улучшать социальные стандарты в государстве, пусть и таким способом.