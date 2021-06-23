Превысит 4%: правительство сохранило прогноз роста экономики Украины в 2021

Рост экономики Украины по итогам 2021 года сохранится на уровне более 4%.
Такой обновленный прогноз ВВП озвучил 23 июня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, во втором квартале благодаря улучшению ситуации с пандемией наблюдается наращивание темпов во всех секторах экономики.
— В целом по году правительственный прогноз остается неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%, – подчеркнул глава правительства.
По его мнению, этому будет способствовать введение рынка земли с 1 июля и инвестиции в экономику.
В то же время Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале 2021 года.
По его данным, валовой внутренний продукт сократился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020-го.
Сейчас номинальный ВВП в Украине составляет 1,008 трлн грн, а в расчете на одного человека — 24 тыс. 280 грн.