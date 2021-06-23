Перевищить 4%: уряд зберіг прогноз зростання економіки України у 2021

Зростання економіки України за підсумками 2021 року збережеться на рівні понад 4%.

Такий оновлений прогноз ВВП озвучив 23 червня на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у другому кварталі завдяки покращенню ситуації з пандемією спостерігається нарощування темпів в усіх секторах економіки.

– Загалом щодо року урядовий прогноз залишається незмінним. Очікується, що економіка зросте більш ніж на 4%, – наголосив глава уряду.

На його думку, цьому сприятиме запровадження ринку землі з 1 липня та інвестиції в економіку.

Водночас Держстат погіршив оцінку ВВП України у першому кварталі 2021 року.

За його даними, валовий внутрішній продукт скоротився на 2,2% порівняно із першим кварталом 2020-го.

Наразі номінальний ВВП в Україні становить 1,008 трлн грн, а у розрахунку на одну особу – 24 тис. 280 грн.