Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года валовой внутренний продукт, то есть ВВП, в Украине уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Об этом сообщают в Государственной службе статистики и отмечают, что по сравнению с предыдущим кварталом, реальный ВВП упал на 1,2%.

Ранее Госстат спрогнозировал падение ВВП до 2%.

Сейчас номинальный ВВП в Украине составляет 1,008 трлн грн, а в расчете на одного человека — 24 тыс. 280 грн.

В Госстате уточняют, что эти показатели являются промежуточными и не окончательными, а уточняющих результатов стоит ждать уже в 2022 году.

В то же время по прогнозу Всемирного банка, ВВП в Украине должен вырасти на 3,8% в течение 2021, а 2022 — 2023 годах можно ожидать рост на уровне 3,1%.

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Оптимистичные прогнозы для украинской экономики дает и Офис президента. По оценкам их специалистов, в течение этого года украинская экономика вырастет на 5,1%.

В 2022 и 2023 показатели могут быть несколько хуже (2,8% и 4%), поскольку на них повлияет эффект пандемии.