Значительных колебаний валютного курса в июле ожидать не следует, ведь обычно сезон отпусков характеризуется укреплением гривны.

Такой прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Так, 30 июня доллар подешевел на 22 копейки и стоит сейчас 27,17 грн, однако уже завтра, 1 июля, его цена снова вырастет на 5 копеек.

По словам Александра Хмелевского, в течение второго месяца лета гривна в основном будет в пределах 27,0-27,5.

– Июль является достаточно спокойным месяцем для валютного рынка: снижается деловая активность, объемы валютных торгов, люди уезжают в отпуска. В это время кто-то продает валюту, а кто-то, наоборот, покупает ее для поездки за границу, – отмечает эксперт.

После определенного перерыва в июне Нацбанк возобновил операции на рынке. Сейчас НБУ в основном покупает валюту.

Вместе с тем, Национальный банк Украины рассчитывает на увеличение количества переводов в Украину от граждан, которые уехали на заработки.

Если в начале года эти показатели сократились, то сейчас ситуация несколько исправилась.

– Нацбанк прогнозирует, что в этом году переводы превзойдут прошлогодний рекорд и достигнут $13 млрд, – отмечает экономист.

Цены на продукцию украинских экспортеров на внешних рынках остаются на высоком уровне. Такими же являются и цены на импорт, в частности на энергоносители, что, по убеждению эксперта, негативно сказывается на состоянии экономики.

Усилить девальвацию гривни в июле может рост дефицита внешнеторгового баланса и отток инвестиций.

Существенно изменить ситуацию на внешних рынках может и пересмотр прогноза относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США.