Значних коливань валютного курсу в липні очікувати не слід, адже зазвичай сезон відпусток характеризується зміцненням гривні.

Такий прогноз у коментарі Фактам ICTV озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Так, 30 червня долар здешевшав на 22 копійки й коштує наразі 27,17 грн, однак вже завтра, 1 липня, його ціна знову зросте на 5 копійок.

За словами Олександра Хмелевського, протягом другого місяця літа гривня здебільшого буде в межах 27,0-27,5.

– Липень є досить спокійним місяцем для валютного ринку: знижується ділова активність, обсяги валютних торгів, люди їдуть у відпустки. У цей час хтось продає валюту, а хтось, навпаки, купує її для поїздки за кордон, – зазначає експерт.

Після певної перерви в червні Нацбанк відновив операції на ринку. Наразі НБУ здебільшого купує валюту.

Разом із тим, Національний банк України розраховує на збільшення кількості переказів заробітчан до України.

Якщо на початку року ці показники скоротилися, то наразі ситуація дещо виправилася.

– Нацбанк прогнозує, що в цьому році перекази перевершать минулорічний рекорд й сягнуть $13 млрд, – наголошує економіст.

Ціни на продукцію українських експортерів на зовнішніх ринках залишаються на високому рівні. Такими ж є й ціни на імпорт, зокрема на енергоносії, що, на переконання експерта, негативно позначається на стані економіки.

Посилити девальвацію гривні в липні може зростання дефіциту зовнішньо-торговельного балансу та відтік інвестицій.

Суттєво змінити ситуацію на зовнішніх ринках може й перегляд прогнозу щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США.