Рада приняла закон о платежных услугах: что он предусматривает

Народные депутаты приняли во втором чтении и в целом закон №4364 о платежных услугах. Он предусматривает введение в Украине концепции открытого банкинга — Open banking, которая предусматривает, что банки при согласии клиентов предоставляют их данные другим компаниям.

Это делают для того, чтобы они могли рекламировать свои продукты с их последующей продажей.

Ожидается, что это станет стимулом для развития финансовых технологий, поскольку финтех-компании смогут сотрудничать с банками и получить больше возможностей для бизнеса.

Закон предусматривает, что платежные услуги смогут предоставлять платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. Согласно документу, небанковские финансовые учреждения смогут выполнять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Кроме того, документ дает разрешение на выпуск электронных денег не только для банков, но и для других поставщиков услуг, если они получили соответствующую лицензию.

В целом после вступления закона в силу появится девять платежных услуг. Из них семь будут финансовыми, и две — нефинансовые (услуга по инициированию платежа и услуга по предоставлению сведений из счетов).

Поэтому в Нацбанке убеждены, что принятый закон — это о клиентоориентированности и повышении качества платежных услуг.