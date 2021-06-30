Рада ухвалила закон про платіжні послуги: що він передбачає

Народні депутати ухвалили у другому читанні і в цілому закон №4364 про платіжні послуги. Він передбачає запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу – Open banking, яка передбачає, що банки за згодою клієнтів надають їхні дані іншим компаніям.

Це роблять для того, щоб вони могли рекламувати свої продукти з їх подальшим продажем.

Очікується, що це стане стимулом для розвитку фінансових технологій, оскільки фінтех-компанії зможуть співпрацювати з банками та отримати більше можливостей для бізнесу.

Закон передбачає, що платіжні послуги зможуть надавати платіжні установи, поштові оператори, установи електронних грошей та інші. Згідно із документом, небанківські фінансові установи зможуть виконувати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах.

Крім того, документ дає дозвіл на випуск електронних грошей не лише для банків, але й для інших надавачів послуг, якщо вони отримали відповідну ліцензію.

Загалом після набуття законом чинності з’явиться дев’ять платіжних послуг. З них сім будуть фінансовими, і дві – нефінансові (послуга з ініціювання платежу та послуга із надання відомостей з рахунків).

Тому у Нацбанку переконані, що ухвалений закон – це про клієнтоорієнтованість та підвищення якості платіжних послуг.