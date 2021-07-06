Тарифи на тепло та гарячу воду у Києві зростуть, оскільки подорожчав газ, заявив на брифінгу директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

За його словами, уже в квитанціях за червень кияни побачать новий рядок з рекомендованим авансовим платежем у розмірі близько 10 грн за 1 кв. м опалювальної площі, але він добровільний.

Лопатін наголосив, що це зменшить фінансове навантаження на домогосподарство, а також дозволить Київтеплоенерго акумулювати певну кількість коштів для можливості своєчасно розпочати опалювальний сезон.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв у свою чергу пояснив, що ціна на газ катастрофічно зросла, тому склалися передумови для перегляду комунальних тарифів.

– Ситуація настільки критична і масштабна, що потрібні зусилля всіх гілок влади, – додав чиновник.

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Зростання тарифів на тепло та гарячу воду у 2021 році прогнозують і в уряді. За оцінками Кабміну, ціни на опалення можуть зрости на третину, тобто на 33% (± 3%).

Згідно із документом, у 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, а у 2023-му і 2024 роках – на 5%.