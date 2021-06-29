Правительство Украины постановлением №659 от 29 июня продлило действующую цену на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Это означает, что украинцы, которые потребляют до 100 кВт электроэнергии в месяц, с 1 июля не смогут рассчитывать на снижение тарифа на электричество.

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Действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения сохранил действующую цену, которая не будет меняться в зависимости от потребления электроэнергии.

Ранее Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа, ссылаясь на потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО.

Отметим, в середине июня министр энергетики Герман Галущенко анонсировал презентацию проекта новой модели ПСО до конца июня.

Более того, министр заявлял, что для населения, потребляющего до 100 кВт-ч, цена будет ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч), при этом уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют до 100 кВт-ч.