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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Украина запустит рынок электроэнергии и присоединится к ENTSO-E — Шмыгаль

денис шмигаль

Украина после недавнего открытия рынка природного газа планирует запустить рынок электрической энергии и присоединить украинскую энергосистему к европейской ENTSO-E.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на четвертой конференции по вопросам реформ в Украине.

По его словам, реформа энергетического сектора включает расширение нового рынка, упрощение системы подключения к электросетям и переход к рыночной стоимости, который произойдет со временем.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина разделяет стремления Европейского союза, а также нацелена на моделирование своей политики согласно Зеленому соглашению ЕС.

Премьер-министр подчеркнул, что рабочая группа Зеленого соглашения охарактеризовала приоритеты для сотрудничества с Евросоюзом. Среди них энергоэффективность, водород, трансформация угольных регионов и управление отходами.

В рамках стратегии экономического развития государство намерено способствовать повышению безопасности и созданию новых возможностей для украинского бизнеса.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Правительственный портал

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