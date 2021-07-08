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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Україна запустить ринок електроенергії та приєднається до ENTSO-E – Шмигаль

денис шмигаль

Україна після недавнього відкриття ринку природного газу планує запустити ринок електричної енергії та приєднати українську енергосистему до європейської ENTSO-E.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на четвертій конференції з питань реформ в Україні.

За його словами, реформа енергетичного сектора передбачає розширення нового ринку, спрощення системи підключення до електромереж і перехід до ринкової вартості, який відбудеться з часом.

Шмигаль наголосив, що Україна поділяє прагнення Європейського союзу, а також націлена на моделювання своєї політики згідно з Зеленою угодою ЄС.

Прем’єр-міністр наголосив, що робоча група Зеленої угоди охарактеризувала пріоритети для співпраці з Євросоюзом. Серед них енергоефективність, водень, трансформація вугільних регіонів та управління відходами.

У рамках стратегії економічного розвитку держава має намір сприяти підвищенню безпеки та створенню нових можливостей для українського бізнесу.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал

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