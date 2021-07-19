Земля будет дорожать на 10% в год – министр агрополитики

Ежегодно земли сельскохозяйственного назначения будут дорожать на 7-10% и уже через 10 лет капитализация достигнет сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

По его словам, на первоначальном этапе запуска земельной реформы главная задача — убедить украинцев, что быть собственником земли – это нормально.

Поэтому он обратился ко всем собственникам, чтобы они не спешили продавать участки.

Лещенко отметил, что развитие рынка земли создаст в Украине рынок капитала, а у граждан достаточно внутреннего капитала, чтобы купить землю и работать на ней.

С 1 июля, дня старта рынка земли в Украине, сформировалась новая средняя минимальная стоимость, по которой владельцы продают свои наделы.

Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, составляет около $1 тыс. за гектар.

Она оказалась меньше той, что ранее прогнозировали в Минагрополитики — около 50 тыс. грн.