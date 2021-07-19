Земля дорожчатиме на 10% щорічно – міністр агрополітики

Щорічно землі сільськогосподарського призначення дорожчатимуть на 7-10% і вже за 10 років капіталізація сягне сотні мільярдів доларів.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

За його словами, на початковому етапі запуску земельної реформи головне завдання – переконати українців, що бути власником землі – це нормально.

Тому він звернувся до всіх власників, щоб вони не поспішали продавати ділянки.

Лещенко відзначив, що розвиток ринку землі створить в Україні ринок капіталу, а у громадян достатньо внутрішнього капіталу, щоб купити землю і працювати на ній.

З 1 липня, дня старту ринку землі в Україні, сформувалася нова середня мінімальна вартість, за якою власники продають свої наділи.

Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, тановить близько $1 тис. за гектар.

Вона виявилася меншою, ніж раніше прогнозували в Мінагрополітики – близько 50 тис. грн.