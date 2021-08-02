Министерство финансов обнародовало перечень из уполномоченных банков для выплат пенсий, пособий, а также зарплаты работникам бюджетных учреждений. В этот список вошли 44 банка.
Отметим, по данным Национального банка Украины, в Украине действуют 73 банка.
Перечень уполномоченных банков для бюджетных выплат по состоянию на 1 августа:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Аккордбанк;
- Акцент-Банк;
- Альфа-Банк;
- Банк Альянс;
- Банк Восток;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- Агропросперис Банк;
- Кристалбанк;
- Львов;
- Мегабанк;
- Метабанк;
- Международный Инвестиционный Банк;
- Мотор-Банк;
- МТБ Банк;
- ОТП Банк;
- Пивденный;
- Банк Инвестиций и сбережений;
- Банк Кредит Днепр;
- Банк Украинский капитал;
- Глобус Банк;
- Восточно-Украинский Банк Грант;
- Идея Банк;
- ПроКредит Банк;
- ПУМБ;
- Радабанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ТАСкомбанк;
- Укрбудинвестбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк;
- Индустриалбанк;
- Коминвестбанк;
- Конкорд;
- Кредитвест Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- Пиреус Банк;
- Поликомбанк;
- Полтава-банк;
- Правэкс Банк;
- Юнекс Банк.
Минфин обнародовал перечень банков в соответствии с постановлением правительства от 26 сентября 2001 года №1231.