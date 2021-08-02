Министерство финансов обнародовало перечень из уполномоченных банков для выплат пенсий, пособий, а также зарплаты работникам бюджетных учреждений. В этот список вошли 44 банка.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в Украине действуют 73 банка.

Перечень уполномоченных банков для бюджетных выплат по состоянию на 1 августа:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Аккордбанк;

Акцент-Банк;

Альфа-Банк;

Банк Альянс;

Банк Восток;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Агропросперис Банк;

Кристалбанк;

Львов;

Мегабанк;

Метабанк;

Международный Инвестиционный Банк;

Мотор-Банк;

МТБ Банк;

ОТП Банк;

Пивденный;

Банк Инвестиций и сбережений;

Банк Кредит Днепр;

Банк Украинский капитал;

Глобус Банк;

Восточно-Украинский Банк Грант;

Идея Банк;

ПроКредит Банк;

ПУМБ;

Радабанк;

Райффайзен Банк Аваль;

ТАСкомбанк;

Укрбудинвестбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банк;

Индустриалбанк;

Коминвестбанк;

Конкорд;

Кредитвест Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

Пиреус Банк;

Поликомбанк;

Полтава-банк;

Правэкс Банк;

Юнекс Банк.

Минфин обнародовал перечень банков в соответствии с постановлением правительства от 26 сентября 2001 года №1231.