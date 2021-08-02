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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Минфин определил 44 банка, где можно получать пенсии

банк

Министерство финансов обнародовало перечень из уполномоченных банков для выплат пенсий, пособий, а также зарплаты работникам бюджетных учреждений. В этот список вошли 44 банка.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в Украине действуют 73 банка.

Перечень уполномоченных банков для бюджетных выплат по состоянию на 1 августа:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Аккордбанк;
  • Акцент-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • Банк Альянс;
  • Банк Восток;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Агропросперис Банк;
  • Кристалбанк;
  • Львов;
  • Мегабанк;
  • Метабанк;
  • Международный Инвестиционный Банк;
  • Мотор-Банк;
  • МТБ Банк;
  • ОТП Банк;
  • Пивденный;
  • Банк Инвестиций и сбережений;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Банк Украинский капитал;
  • Глобус Банк;
  • Восточно-Украинский Банк Грант;
  • Идея Банк;
  • ПроКредит Банк;
  • ПУМБ;
  • Радабанк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТАСкомбанк;
  • Укрбудинвестбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал Банк;
  • Индустриалбанк;
  • Коминвестбанк;
  • Конкорд;
  • Кредитвест Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Кредобанк;
  • Пиреус Банк;
  • Поликомбанк;
  • Полтава-банк;
  • Правэкс Банк;
  • Юнекс Банк.

Минфин обнародовал перечень банков в соответствии с постановлением правительства от 26 сентября 2001 года №1231.

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Источник: Минфин

Фото: Depositphotos

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