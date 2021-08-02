Міністерство фінансів оприлюднило перелік з уповноважених банків для виплат пенсій, допомог, а також зарплати працівникам бюджетних установ. До цього списку увійшли 44 банки.

Зазначимо, за даними Національного банку України, в Україні діють 73 банки.

Перелік уповноважених банків для бюджетних виплат станом на 1 серпня:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Акордбанк;

Акцент-Банк;

Альфа Банк;

Банк Альянс;

Банк Схід;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Агропросперіс Банк;

Кристалбанк;

Львів;

Мегабанк;

Метабанк;

Міжнародний Інвестиційний Банк;

Мотор-Банк;

МТБ Банк;

ОТП Банк;

Південний;

Банк Інвестицій та заощаджень;

Банк Кредит Дніпро;

Банк Український капітал;

Глобус Банк;

Східно-Український Банк Грант;

Ідея Банк;

ПроКредит Банк;

ПУМБ;

Радабанк;

Райффайзен Банк Аваль;

ТАСкомбанк;

Укрбудінвестбанк;

УкрСиббанк;

Універсал Банк;

Індустріалбанк;

КомІнвестБанк;

Конкорд;

Кредитвест Банк;

Креді Агріколь Банк;

Кредобанк;

Піреус Банк;

Полікомбанк;

Полтава-банк;

Правекс Банк;

Юнекс Банк.

Мінфін оприлюднив перелік банків відповідно до постанови уряду від 26 вересня 2001 року №1231.