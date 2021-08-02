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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Мінфін визначив 44 банки, де можна отримувати пенсії

банк

Міністерство фінансів оприлюднило перелік з уповноважених банків для виплат пенсій, допомог, а також зарплати працівникам бюджетних установ. До цього списку увійшли 44 банки. 

Зазначимо, за даними Національного банку України, в Україні діють 73 банки. 

Перелік уповноважених банків для бюджетних виплат станом на 1 серпня:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Акордбанк;
  • Акцент-Банк;
  • Альфа Банк;
  • Банк Альянс;
  • Банк Схід;
  • Укргазбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Агропросперіс Банк;
  • Кристалбанк;
  • Львів;
  • Мегабанк;
  • Метабанк;
  • Міжнародний Інвестиційний Банк;
  • Мотор-Банк;
  • МТБ Банк;
  • ОТП Банк;
  • Південний;
  • Банк Інвестицій та заощаджень;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • Банк Український капітал;
  • Глобус Банк;
  • Східно-Український Банк Грант;
  • Ідея Банк;
  • ПроКредит Банк;
  • ПУМБ;
  • Радабанк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТАСкомбанк;
  • Укрбудінвестбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Універсал Банк;
  • Індустріалбанк;
  • КомІнвестБанк;
  • Конкорд;
  • Кредитвест Банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • Піреус Банк;
  • Полікомбанк;
  • Полтава-банк;
  • Правекс Банк;
  • Юнекс Банк.

Мінфін оприлюднив перелік банків відповідно до постанови уряду від 26 вересня 2001 року №1231.

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Джерело: Мінфін

Фото: Depositphotos

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