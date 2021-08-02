Міністерство фінансів оприлюднило перелік з уповноважених банків для виплат пенсій, допомог, а також зарплати працівникам бюджетних установ. До цього списку увійшли 44 банки.
Зазначимо, за даними Національного банку України, в Україні діють 73 банки.
Перелік уповноважених банків для бюджетних виплат станом на 1 серпня:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Акордбанк;
- Акцент-Банк;
- Альфа Банк;
- Банк Альянс;
- Банк Схід;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Агропросперіс Банк;
- Кристалбанк;
- Львів;
- Мегабанк;
- Метабанк;
- Міжнародний Інвестиційний Банк;
- Мотор-Банк;
- МТБ Банк;
- ОТП Банк;
- Південний;
- Банк Інвестицій та заощаджень;
- Банк Кредит Дніпро;
- Банк Український капітал;
- Глобус Банк;
- Східно-Український Банк Грант;
- Ідея Банк;
- ПроКредит Банк;
- ПУМБ;
- Радабанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ТАСкомбанк;
- Укрбудінвестбанк;
- УкрСиббанк;
- Універсал Банк;
- Індустріалбанк;
- КомІнвестБанк;
- Конкорд;
- Кредитвест Банк;
- Креді Агріколь Банк;
- Кредобанк;
- Піреус Банк;
- Полікомбанк;
- Полтава-банк;
- Правекс Банк;
- Юнекс Банк.
Мінфін оприлюднив перелік банків відповідно до постанови уряду від 26 вересня 2001 року №1231.