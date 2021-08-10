12 кандидатов примут участие во втором этапе конкурса на занятие должности руководителя Бюро экономической безопасности. Среди претендентов — сотрудники Национального антикоррупционного бюро, экс-член Партии регионов и народный избранник от Слуги народа.

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия во время заседания 9 августа по итогам тестирования на знание законодательства и на вербально-логическое мышление (первый этап отбора).

Как сообщил глава Комиссии Тимофей Милованов, второй этап предусматривает выполнение ситуационных задач и собеседования.

По итогам этого этапа трех лучших претендентов подадут на рассмотрение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

К первому этапу допустили 48 кандидатов. Максимальное количество баллов составило 8.

Самые высокие баллы (8) набрали — Анна Горбенко (сотрудник НАБУ), Сергей Маштабей (госэксперт в Директорате цифровой инфраструктуры на транспорте) и Вадим Мельник (руководитель Государственной фискальной службы).

Остальные допущенные к следующему этапу кандидаты набрали по 7 баллов. Среди них — Василий Горбаль (член Совета Нацбанка, экс-член Партии регионов), Раджами Джан (глава управления аналитики и обработки информации НАБУ), Александр Кареев (экс-сотрудник НАБУ), Аттила Ковчу (прокурор в Офисе генпрокурора), Сергей Олейник (экс-заместитель директора управления Государственного бюро расследований в Киеве), Роман Осипчук (глава управления внутреннего контроля НАБУ), Сергей Солодченко (первый заместитель председателя Госфискальной службы), Алексей Туровский (экс-глава села Горшок Житомирской области) и Юлия Яцык (нардеп от СН, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности).

13 августа будут проводить собеседования, а ответы на ситуационные задачи кандидаты подают до 11 августа.

Ликвидация налоговой милиции

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации налоговой милиции.

А 12 мая Кабинет министров принял постановление о создании в Украине Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Документ предусматривает, что его основной функцией будет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.

Таким образом, когда БЭБ заработает, СБУ потеряет полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.