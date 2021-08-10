12 кандидатів братимуть участь в другому етапі конкурсу на зайняття посади очільника Бюро економічної безпеки. Серед претендентів співробітники Національного антикорупційного бюро, екс-член Партії регіонів та народний обранець від Слуги народу.

Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія під час засідання 9 серпня за підсумками тестування на знання законодавства та на вербально-логічне мислення (перший етап відбору).

Як повідомив очільник Комісії Тимофій Милованов, другий етап передбачає виконання ситуаційних завдань та співбесіди.

За підсумками цього етапу, трьох найкращих претендентів подадуть на розгляд прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

До першого етапу допустили 48 кандидатів. Максимальна кількість балів становила — 8.

Найвищі бали (8) набрали – Ганна Горбенко (співробітник НАБУ), Сергій Маштабей (держексперт в Директораті цифрової інфраструктури на транспорті) та Вадим Мельник (керівник Державної фіскальної служби).

Решта допущених до наступного етапу кандидатів набрали по 7 балів. Серед них – Василь Горбаль (член Ради Нацбанку, екс-член Партії регіонів), Раджамі Джан (очільник управління аналітики та обробки інформації НАБУ), Олександр Карєєв (екс-працівник НАБУ), Аттіла Ковчі (прокурор в Офісі генпрокурора), Сергій Олійник (екс-заступник директора управління Державного бюро розслідувань у Києві), Роман Осипчук (очільник Управління внутрішнього контролю НАБУ), Сергій Солодченко (перший заступник голови Держфіскальної служби), Олексій Туровський (екс-голова села Горщик Житомирської області) та Юлія Яцик (нардеп від СН, член Комітету з питань правоохоронної діяльності).

13 серпня проводитимуть співбесіди, а відповіді на ситуаційні завдання кандидати подають до 11 серпня.

Ліквідація податкової міліції

1 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію податкової міліції.

А 12 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення в Україні Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Документ передбачає, що його основною функцією буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.

Таким чином коли БЕБ запрацює, то СБУ втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.