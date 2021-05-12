Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення в Україні Бюро економічної безпеки.

За відповідне рішення з доопрацюванням в один день урядовці проголосували під час виїзного засідання, яке прем’єр-міністр Денис Шмигаль проводив у Чернігівській області.

Напередодні закон про створення в Україні Бюро економічної безпеки підписав також президент Володимир Зеленський. Документ передбачає, що його основною функцією буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.

Тому коли Бюро економічної безпеки запрацює, то СБУ втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Бюро економічної безпеки by Віта Гірко on Scribd

Ліквідація податкової міліції

1 березня Вододимир Зеленський також підписав закон про ліквідацію податкової міліції.

Згідно з документом, орган повинен припинити працювати з дня ухвалення рішення Кабміном про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності закону про БЕБ.