Украина получит от МВФ $2,7 по специальной программе

Украина получит от Международного валютного фонда $2,7 млрд в рамках специальных прав на заимствования.

Общая сумма программы, которую в понедельник, 23 августа, утвердил МВФ, составляет $650 млрд, сообщила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

— Это крупнейшая программа в истории спецправ заимствования. Она должна дать значительный толчок для всего мира, который, если деньги будут использованы разумно, станет уникальной возможностью преодолеть беспрецедентный кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также поспособствует пополнению валютных резервов стран и уменьшению их зависимости от необходимости внутренних или внешних кредитов, — заявила она.

Кроме того, выделение займов обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы.

По словам Георгиевой, эти правительства пострадавших от кризиса стран смогут использовать выделенные им средства для поддержания стабильности своей экономики и активизации борьбы с пандемией.

Отмечается, что МВФ предоставит правительствам, которые получат деньги, оценку макроэкономических последствий кредитования, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность расходования займа.

Напомним, на прошлой неделе руководство МВФ приняло решение полностью заморозить сотрудничество с Афганистаном, власть в котором ранее была захвачена боевиками террористической организации Талибан.

В частности, Кабул не получит доступа к спецпрограмме, по которой мог рассчитывать на выделение $340 млн.

При это большая часть валютных резервов страны, которые оцениваются примерно в $9 млрд, находится за рубежом, а потому талибы не смогут ими воспользоваться.