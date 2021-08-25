Бизнес-встречи Forbes: Ющенко посетил как председатель наблюдательного совета МСП LEO

Представители финтех-индустрии, крупных промышленных корпораций, банковского сектора и другие бизнесмены встретились 22 августа в Одессе во время бизнес-ивента Forbes. Ресурсы для роста.

Мероприятие посетили глава НБУ Кирилл Шевченко, председатель Наблюдательного совета Международной платежной системы LEO — третий президент Украины Виктор Ющенко, председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук и другие эксперты финансового рынка.

В Украины нет никаких оснований для панических настроений, если говорить о текущей экономике и финтех-отрасли. Соответствующее заявление сделал председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко во время неформальной беседы.

Бизнес-встречи Forbes: Ющенко посетил как глава наблюдательного совета МСП LEO / 4 фотографии

По его прогнозам и оценкам, экономическое положение сейчас стабильное: цены на экспортную продукцию на мировых рынках благоприятные, в этом году нашу страну ждет рекордный урожай, а средняя зарплата с начала текущего года выросла уже на 12%.

— Кризис, вызванный в экономике 2020-го коронавирусом, в отличие от всех других кризисов, не сопровождался утечкой денег из банков. Наоборот, остатки средств бизнеса и физических лиц в системе выросли (на 45% и 37% соответственно). В 2021-м имеем рекордные за последние восемь лет запасы золотовалютных резервов – $29,1 млрд, – отметил Кирилл Шевченко.

Шевченко добавил, что они не ожидают неприятных сюрпризов – лишь постепенного движения вперед. Так, по прогнозам НБУ, рост ВВП по итогам года составит 3,8%.

Глава НБУ подчеркнул, что центробанк останется предан монетарной политике и режиму плавающего валютного курса. Также ожидается продолжение реформы государственных банков.

— Сегодня четыре госбанка занимают более 50% финансового рынка страны. Это большой риск для системы и нерентабельный бизнес для государства, за исключением Приватбанка. Поэтому для создания гармоничной банковской системы мы проведем приватизацию госбанков. Также центробанк проведет очищение рынка небанковских финансовых учреждений – страховых компаний, ломбардов далее, – объяснил глава НБУ.

Среди главных достижений Кирилл Шевченко назвал принятие нормативных актов, которые приблизили украинскую банковскую систему к европейским стандартам.

В частности, Закон О платежных услугах в течение следующих двух лет предоставит техническую возможность совместить платежную систему НБУ с европейской.

Бизнес-встречи Forbes: Ющенко посетил как глава наблюдательного совета МСП LEO / 4 фотографии

Участники бизнес-встречи — специалисты банковского и финтех-отрасли — констатируют, что вынуждены приспосабливаться к новой реальности, чтобы сохранить и/или укрепить свои позиции на рынке.

— Сегодня укрепляют позиции на рынке те, кто приспособился к новой реальности. Спрос на бесконтактные платежи рос задолго до пандемии коронавирус, она лишь ускорила этот процесс и сделала его неотвратимым, — подытожила глава процессинговой компании LeoGaming и директор финансовой компании Леогеймінг Пей Алена Дегрик Шевцова.

Алена добавила, что в этой сфере Украина почти достигла уровня развитых финансовых рынков, вроде Великобритании, миновав много стран ЕС. 2021-й год уже уверенно можно назвать периодом восстановления.

Для справки: бизнес-встреча Forbes. Ресурсы для роста состоялась в воскресенье, 22 августа, во дворе Одесского художественного музея. Спонсором ивента выступила fintech-компания LeoGaming.