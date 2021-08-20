Ющенко снова в бизнесе: III президент Украины посетит конференцию Forbes в качестве председателя наблюдательного совета МСП Лео

III Президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко вернулся к крупному бизнесу: во время бизнес-встречи Forbes. Ресурсы для роста, которая состоится в Одессе в эти выходные он посетит в качестве Председателя наблюдательного совета Международной платежной системы Лео (LEO).

Кроме Ющенко, на конференции Forbes будут брать слово и другие ведущие эксперты финансового и финтех-рынка, которые будут делиться актуальными идеями по развитию финтех в Украине.

В частности, ожидается и выступление главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко.

Эксперты подчеркивают, что финтех-рынок развивается слишком стремительно, поэтому для того, чтобы оставаться на волне, нужно уверенно держать руку на пульсе времени и быть готовыми меняться вместе с современными технологиями.

Еще до недавнего времени финансовые технологии большинством людей воспринимались исключительно как внутренние разработки для банков, но сегодня, без преувеличения, финтех является основой всех онлайн-транзакций – от перевода средств до уплаты за ЖКУ.

— Развитие финтех-индустрии сегодня во многом определяет прогресс цивилизации. Финтех-компании переводят на качественно новый уровень банковские услуги, кредитование, страхование и бухгалтерский учет. Прогнозируется, что к 2022 году объем глобального финтех-рынка может вырасти до 310 миллиардов долларов, — отметила глава процессинговой компании LeoGaming и директор ФК Леогейминг Пей Алена Дегрик Шевцова.

Алена добавила, что Украина не пасет задних в этом тренде, около 43% украинских финтех-проектов работают на международном уровне. По технологическому уровню и спектру услуг мы успешно конкурируем с ведущими мировыми игроками.

Бизнес-встреча Forbes. Ресурсы для роста состоится 22 августа 2021 года в Одессе, во дворе художественного музея (ул. Софиевская, 5а). Начало ивента запланировано на 12:00, после завершения деловой части гостям обещают неформальное общение со спикерами.

Партнерами выступает компания LeoGaming и Айбокс Банк, а модератором — главный редактор Forbes Украина.

Напомним, Виктор Ющенко — III Президент Украины, экс-премьер-министр (1999-2001) и III глава Национального банка Украины (1993-2000).

Именно Виктор Ющенко в 2007 году, находясь на посту президента, начал переговоры об изменении Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС на новый усиленный формат сотрудничества — Соглашение об ассоциации с ЕС.

О назначении бывшего лидера государства председателем наблюдательного совета МСП Лео стало известно в начале лета 2021 года.