Велика Британія спільно з партнерами створить фонд допомоги для України

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд Партнерство за сильну Україну. У такий спосіб країни хочуть допомогти пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Очікується, що фонд розпочне свою роботу до грудня 2021 року. Він планує залучити до £35 млн від донорів протягом трьох років.

Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від війни на Донбасі.

Так, частину коштів витратять на забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створять економічні можливості та покращать доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

На думку засновників фонду допомоги для України, це повинно зумовити підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними війною.

У квітні цього року США надали Україні $155 млн. Додаткові фінансові ресурси будуть використані в різних сферах. Так, на підтримку зростання економіки і поліпшення стану здоров’я українців виділили $34 млн, а на протидію російській агресії – ще $63 млн.

Джерело: Посольство Великої Британії у Києві