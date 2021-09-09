Госбюджет-2022 представят в Раде 21 сентября — глава профильного комитета

Государственный бюджет на 2022 год планируют представить в Верховной Раде на рассмотрение народных депутатов 21 сентября.

Об этом сообщил глава комитета парламента по вопросам бюджета Юрий Аристов. Он напомнил, что рассмотрение проекта госбюджета-2022 должно состояться до 20 октября.

В то же время правительство обязано подать документ в Верховную Раду до 15 сентября.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин таки подаст на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2022 год 15 сентября.

По его словам, впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.

Премьер заверил, что это будет сбалансированный и реалистичный проект с четкими приоритетами, среди которых обороноспособность, развитие медицинской сферы, образования, инфраструктура и социальные программы.

Со своей стороны министр финансов Сергей Марченко уже заявил, что дефицит госбюджета на 2022 год составит 3,5% ВВП, как и предусмотрено бюджетной декларацией на ближайшие три года.