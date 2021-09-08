Кабмин подаст на рассмотрение Рады проект госбюджета-2022 15 сентября — Шмыгаль

Правительство подаст на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2022 год уже 15 сентября. Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.

— Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четкими приоритетами, среди которых обороноспособность, развитие медицинской сферы, образования, инфраструктура и социальные программы, — заверил он.

Накануне министр финансов Сергей Марченко сообщил, что дефицит госбюджета-2022 составит 3,5% ВВП, как и предусмотрено бюджетной декларацией на ближайшие три года.

Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы Верховная Рада приняла в июле этого года. Она предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% ВВП в 2021 году до 2,7% ВВП в 2024-м.

Кроме того, согласно прогнозу, в 2022 году показатели должны составлять 3,5% ВВП, а в 2023 году — еще на полпроцента ниже — 3%.

Также документ предусматривает, что поступления в госбюджет в 2024 году вырастут до 1 трлн 452 млрд грн, или на 32% больше, чем в текущем году.