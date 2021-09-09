Держбюджет-2022 представлять в Раді 21 вересня – очільник профільного комітету

Державний бюджет на 2022 рік планують представити у Верховній Раді на розгляд народних депутатів 21 вересня.

Про це повідомив голова комітету парламенту з питань бюджету Юрій Аристов. Він нагадав, що розгляд проекту держбюджету-2022 повинен відбутися до 20 жовтня.

Водночас уряд зобов’язаний подати документ до Верховної Ради до 15 вересня.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін таки подасть на розгляд Верховної Ради проект держбюджету на 2022 рік 15 вересня.

За його словами, вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

Прем’єр запевнив, що це буде збалансований і реалістичний проект з чіткими пріоритетами, серед яких обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіти, інфраструктура і соціальні програми.

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко вже заявив, що дефіцит держбюджету на 2022 рік становитиме 3,5% ВВП, як і передбачено бюджетною декларацією на найближчі три роки.