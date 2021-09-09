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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Второй транш МВФ по программе stand-by может быть выше $700 млн – НБУ

Долари, кредит МВФ

По плану, второй транш МВФ по программе stand-by должен составлять $700 млн, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше.

Об этом сообщил на брифинге глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, детали будут известны после дискуссии с миссией Фонда, которая ожидается в сентябре.

– Мы надеемся на миссию МВФ уже в сентябре. К вопросам, которые помогают на пути приближения соглашения на уровне персонала, относятся изменения в закон о Национальном банке, который только что были поддержаны в первом чтении украинским парламентом, – отметил Шевченко.

В июне 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины объемом около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Размеры второго и третьего транша — по $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного четвертого — $980 млн.

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Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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