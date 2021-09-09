Другий транш МВФ за програмою stand-by може бути вище $700 млн – НБУ

За планом, другий транш МВФ за програмою stand-by повинен становити $700 млн, але з урахуванням пропуску декількох траншів сума може бути більшою.

Про це повідомив на брифінгу глава Національного банку України Кирило Шевченко.

За його словами, деталі будуть відомі після дискусії з місією Фонду, яка очікується у вересні.

– Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні. До питань, які допомагають на шляху наближення угоди на рівні персоналу, належать зміни до закону про Національний банк, які щойно підтримані в першому читанні українським парламентом, – зазначив Шевченко.

У червні 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України обсягом близько $5 млрд з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.