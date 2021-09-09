Денежные переводы до 5 тыс. грн освободили от финмониторинга — Рада приняла закон

Народные депутаты приняли закон, которым увеличили сумму наличных переводов, не подлежащих банковскому финансовому мониторингу.

Теперь анонимно можно переводить до 5 тыс. грн включительно. За законопроект №5559 проголосовали 315 народных депутатов. Он вносит изменения в ст. 14 закона О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Теперь финансовому мониторингу не подлежат суммы, не превышающие 5 тыс. грн. Ранее банковскому финансовому контролю не подлежали суммы до 4 999 грн включительно.

Но это приводило к неудобствам для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имели точной суммы в указанном размере 4 999 грн и, соответственно, не могли осуществить денежный перевод на сумму 5 тыс. грн.

Страдали от этой нормы и банки и финансовые учреждения, которые вынуждены были предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 грн для соблюдения установленных требований финансового мониторинга.