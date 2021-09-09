Грошові перекази до 5 тис. грн звільнили від фінмоніторингу – Рада ухвалила закон

Народні депутати ухвалили закон, яким збільшили суму готівкових переказів, що не підлягають банківському фінансовому моніторингу.

Тепер анонімно можна переказувати до 5 тис. грн включно. За законопроект №5559 проголосували 315 народних депутатів. Він вносить зміни до ст. 14 закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тепер фінансовому моніторингу не підлягають суми, які не перевищують 5 тис. грн. Раніше банківському фінансовому контролю не підлягали суми до 4 999 грн включно.

Але це призводило до незручностей для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мали точної суми у вказаному розмірі 4 999 грн та, відповідно, не могли здійснити грошовий переказ на суму 5 тис. грн.

Страждали від цієї норми і банки та фінансові установи, які змушені були передбачати нові сервіси програмного обслуговування для переказу здачі в розмірі 1 грн для дотримання встановлених вимог фінансового моніторингу.