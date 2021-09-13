Через несколько недель в мобильном приложении Дия появятся новые обновления. Среди них — предупреждение пользователей о проверке кредитной истории банком.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, во время того, как кто-то будет пытаться оформить кредит на пользователя Дия, то ему будут посылать сообщения.

В нем будут указывать, что банк проверяет историю пользователя, какое именно финансовое учреждение и с какой целью.

Министр отметил, во время саммита относительно мобильному приложению Дия правительство представит ряд новых изменений, которые помогут облегчить получение субсидий, пользование коммунальными и социальными услугами.

По словам Федорова, сейчас “белым” хакерам не удалось обнаружить уязвимые места в системе приложении Дия. Правительство запустило Bug Bounty, благодаря которому люди, находящие уязвимости электронных порталов, могут получить денежное вознаграждение. Общий призовой фонд — $35 тыс.