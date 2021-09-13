Через декілька тижнів у мобільному додатку Дія з’являться нові оновлення. Серед них – попередження користувачів про перевірку кредитної історії банком.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, під час того, як хтось намагатиметься оформити кредит на користувача Дії, то йому надсилатимуть повідомлення.

У ньому зазначатимуть, що банк перевіряє історію користувача, яка саме фінансова установа та з якою метою.

Міністр наголосив, під час саміту щодо мобільного додатку Дія уряд презентує низку нових змін, які допоможуть полегшити отримання субсидій, користування комунальними та соціальними послугами.

За словами Федорова, наразі “білим” хакерам не вдалося виявити вразливі місця у системі додатку Дія. Уряд запустив Bug Bounty, завдяки якому люди, які знайдуть вразливості електронного порталу, можуть отримати грошову винагороду. Загальний призовий фонд – $35 тис.