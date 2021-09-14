Кабинет министров Украины в законопроекте о государственном бюджете на 2022 год запланировал уменьшение дефицита, рост средней зарплаты и стипендий.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в правительстве прогнозируют дефицит госбюджета в 2022 году на уровне 188 млрд грн (в абсолютных цифрах). Это 3,5% ВВП (как и предполагает бюджетная декларация) по сравнению с 5,5% ВВП в этом году.

Наполнение дефицита на 70% хотят осуществить за счет облигаций внутреннего государственного займа.

В законопроекте заложено увеличение доходной части бюджета на 161 млрд грн (до 1,277 трлн грн). Расходную часть увеличивают до 1,465 млрд грн (или на 103 млрд грн).

Проект госбюджета построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн в 2022 году.

Курс национальной валюты прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

По словам Шмыгаля, среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн.

– Это довольно высокий уровень. Это означает, что уже в конце года средняя заработная плата достигнет более 17,5 тыс. грн. И это позволит расти реальному уровню зарплаты, — подчеркнул глава правительства.

Предусмотрен и рост средних зарплат врачей. Шмыгаль напомнил об указе президента Владимира Зеленского об установлении минимальной зарплаты врачей на уровне 20 тыс. грн, а среднего медперсонала – 13,5 тыс. грн.

Соответственно, возрастет и средний уровень зарплат.

– Средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн. У среднего медицинского персонала – более 14,5 тыс. грн, — рассказал Шмыгаль.

Кроме того, будет профинансировано увеличение размера стипендий студентов высших учебных заведений. С 1 января минимальная стипендия составит 2 тыс. грн, а повышенная для отличников – 2 550 грн.

Планируется повысить стипендии и для учащихся учреждений профтехобразования: с 480 грн до 1 250 грн.

Премьер уточнил, что в государственном бюджете заложено финансирование 100% очереди для ветеранов АТО на приобретение жилья (на это предусмотрено 5,5 млрд грн).

В законопроекте о госбюджете на 14 млрд грн увеличены расходы на инфраструктуру и цифровизацию. Также заложены средства для подготовки проведения всеукраинской переписи населения в 2023 году. Ее хотят провести с использованием современных цифровых технологий.

– Мы оставляем 5,95% расходов на сектор безопасности и обороны в целом, — подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что государственный бюджет-2022 будет вовремя подан в Верховную Раду.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин подаст на рассмотрение парламента проект госбюджета 15 сентября. Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.

Глава правительства уверял, что это будет сбалансированный и реалистичный проект, среди приоритетов которого: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и социальные программы.