Кабінет міністрів України у законопроекті про державний бюджет на 2022 рік запланував зменшення дефіциту, зростання середньої зарплати та стипендій.

Про це розповів сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, в уряді прогнозують дефіцит держбюджету в 2022 році на рівні 188 млрд грн (в абсолютних цифрах). Це 3,5% ВВП (як і передбачає бюджетна декларація) порівняно з 5,5% ВВП цього року.

Наповнення дефіциту на 70% хочуть здійснити за рахунок облігацій внутрішньої державної позики.

У законопроекті закладено збільшення дохідної частини бюджету на 161 млрд грн (до 1,277 трлн грн). Видаткову частину збільшують до 1,465 млрд грн (або ж на 103 млрд грн).

Проект держбюджету побудовано на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн у 2022 році.

Курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

За словами Шмигаля, середньомісячна заробітна плата наступного року складе 15 258 грн.

– Це доволі високий рівень. Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата сягатиме понад 17,5 тис. грн. І це дозволятиме зростати реальному рівню зарплати, – наголосив очільник уряду.

Передбачено і зростання середніх зарплат лікарів. Шмигаль нагадав про указ президента Володимира Зеленського щодо встановлення мінімальної зарплати лікарів на рівні 20 тис. грн, а середнього медперсоналу – 13,5 тис. грн.

Відповідно зросте й середній рівень зарплат.

– Середня зарплата лікарів буде вищою за 22,5 тис. грн. У середнього медичного персоналу – більш ніж 14,5 тис. грн, – розповів Шмигаль.

Крім того, буде профінансовано збільшення розміру стипендій студентів вищих навчальних закладів. З 1 січня мінімальна стипендія складе 2 тис. грн, а підвищена для відмінників – 2 550 грн.

Планується підвищити стипендії і для учнів закладів профтехосвіти: з 480 грн до 1 250 грн.

Прем’єр уточнив, що у державний бюджет закладено фінансування 100% черги для ветеранів АТО на придбання житла (на це передбачено 5,5 млрд грн).

У законопроекті про держбюджет на 14 млрд грн збільшено видатки на інфраструктуру та цифровізацію. Також закладено кошти для підготовки проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Його хочуть провести із використанням сучасних цифрових технологій.

– Ми залишаємо 5,95% витрат на сектор безпеки та оборони в цілому, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що державний бюджет-2022 буде вчасно подано до Верховної Ради.

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін подасть на розгляд парламенту проект держбюджету 15 вересня. Вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

Голова уряду запевняв, що це буде збалансований і реалістичний проект, серед пріоритетів якого: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура і соціальні програми.