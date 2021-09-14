Якою буде середня вартість гектара землі в Україні до кінця року – прогноз Лещенка

До кінця року середня вартість гектара землі становитиме близько 50 тис. грн. Такий прогноз озвучив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

У минули два місяці середня вартість гектару становила близько 35 тис. грн. Тому міністр закликає українців поки не поспішати продавати землю.

– Закликаю громадян України не поспішати із продажем. Вважаю, що українська земля недооцінена, і її вартість зростатиме на 7-10% в рік. Орендна плата буде також зростати. Я закликаю українців працювати на своїй землі або здавати її в оренду, – зазначив він.

Також Роман Лещенко припускає, що за кілька років вартість української землі буде такою ж, як у Східній Європі. За його словами, досвід Польщі чи Болгарії чітко показує, що земля зросла у вартості за 10 років функціонування ринку.

Ринок землі в Україні стартував 1 липня. Але до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тому наразі купити її можуть тільки дрібні українські фермери з обмеженням не більше 100 га в одні руки.

На другому етапі реформи, який стартує з 1 січня 2024 року, до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії.