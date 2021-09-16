Курс валют НБУ на 16 сентября в Украине

Курс доллара по состоянию на 16 сентября подорожал. А вот евро наоборот немного упал в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 26,69 грн, что на 2 копейки больше, чем в понедельник 13 сентября.

Евро подешевел аж на 14 копеек — с 31,58 грн/1€ до 31,44 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 13 сентября.

Курс валют в Украине от НБУ на 14.09:

$1 — 26,69 грн;

€1 — 31,44 грн;

1 польский злотый — 6,91 грн;

10 российских рублей — 3,66 грн.

Что будет с курсом валют в Украине в сентябре

В конце сентября девальвация гривны (снижение курса валюты) возобновится. Экономисты прогнозируют, что ее причинами станут погашение значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре 2021 — читайте в нашем материале.