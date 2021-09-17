Сколько будут получать работники Бюро экономической безопасности — Мельник озвучил цифры

Должностной оклад работника Бюро экономической безопасности составит от 40 тыс. грн. Но с учетом надбавок за выслугу и других можно будет получать 60-70 тыс. грн.

Такие цифры озвучил глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник, отметив, что это очень хорошая зарплата, и она должна мотивировать работников совершенствоваться.

Также Вадим Мельник добавил, что сейчас бюро заинтересовано в приеме на работу финансовых и экономических аналитиков.

— Сейчас думаю над тем, где взять аналитиков. Хорошие аналитики — это не специалисты по IT-анализу, а специалисты, способные понимать специфику бизнес-процессов. Возможно, кто-то из специалистов финансового мониторинга. Сейчас над этим работаем. Хочу предусмотреть в штате гражданских аналитиков, — объяснил он.

На днях Вадим Мельник рассказал, что его заработная плата составит около 120-130 тыс. грн в месяц. Он отметил, что это сумма без учета премий. Ведь перед новосозданным органом была поставлена задача не закладывать руководителям премии, пока не будет эффективного результата работы бюро.

За создание Бюро экономической безопасности в январе этого года проголосовала Верховная Рада. Позже соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Бюро экономической безопасности создается вместо налоговой милиции. Это будет государственный орган, который станет заниматься предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.