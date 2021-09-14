Глава Бюро экономической безопасности рассказал, сколько будет зарабатывать на должности

Заработная плата директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) составит около 120-130 тыс. грн в месяц. Об этом сообщил его глава Вадим Мельник во время пресс-конференции.

Он отметил, что это сумма без учета премий. Поскольку перед вновь созданным органом была поставлена задача не закладывать руководителям премии, пока не будет эффективного результата работы бюро.

В мае этого года Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает создание в Украине Бюро экономической безопасности. Документ предусматривает, что его основной функцией будет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.

Бюро экономической безопасности создали вместо налоговой милиции. Это будет государственный орган, который будет заниматься предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

Когда бюро заработает, Служба безопасности Украины потеряет полномочия в расследовании коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

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Фото: Вадим Мельник