Скільки отримуватимуть працівники Бюро економічної безпеки – Мельник озвучив цифри

Посадовий оклад працівника Бюро економічної безпеки становитиме від 40 тис. грн. Але з урахуванням надбавок за вислугу та інших можна буде отримувати 60-70 тис. грн.

Такі цифри озвучив очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник, зазначивши, що це дуже гарна зарплата, і вона повинна мотивувати працівників вдосконалюватися.

Також Вадим Мельник додав, що наразі бюро зацікавлене у прийомі на роботу фінансових та економічних аналітиків.

– Зараз думаю над тим, де взяти аналітиків. Гарні аналітики – це не спеціалісти з IT-аналізу, а фахівці, здатні розуміти специфіку бізнес-процесів. Можливо, хтось із спеціалістів фінансового моніторингу. Зараз над цим працюємо. Хочу передбачити в штаті цивільних аналітиків, – пояснив він.

Днями Вадим Мельник розповів, що його заробітна плата становитиме близько 120-130 тис. грн на місяць. Він зазначив, що це сума без врахування премій. Адже перед новоствореним органом було поставлено завдання не закладати керівникам премії, доки не буде ефективного результату роботи бюро.

За створення Бюро економічної безпеки у січні цього року проголосувала Верховна Рада. Пізніше відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Бюро економічної безпеки створюється замість податкової міліції. Це буде державний правоохоронний орган, який займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки.