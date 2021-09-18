Доллар пошел на спад: курс валют на 18 сентября

По состоянию на 18 сентября курс американского доллара стал ниже. Евро при этом остался на том же уровне.

Так, цена за $ 1 сегодня составляет 26,66 грн, что на одну копейку меньше, чем днем ранее.

Евро после спада на 14 копеек остался на том же уровне — 31,37 грн/1€. Стоимость польского злотого и российского рубля также осталась на том же уровне.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.09:

$ 1 — 26,66 грн;

€ 1 — 31,37 грн;

1 польский злотый — 6,85 грн;

10 российских рублей — 3,68 грн.

Что будет с курсом валют в Украине в сентябре

В конце сентября снижение курса валюты восстановится после летней ревальвации. По прогнозам экономистов, причинами станут погашения значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре 2021 — читайте в нашем материале.