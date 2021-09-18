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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Долар пішов на спад: курс валют на 18 вересня

Станом на 18 вересня курс американського долара став нижче. Євро водночас залишилося на тому ж рівні. 

Так, ціна за $1 сьогодні становить 26,66 грн, що на одну копійку менше, ніж за день до цього. 

Євро після спаду на 14 копійок залишився на тому ж рівні – 31,37 грн/1€. Вартість польського злотого і російського рубля також залишилася на тому ж рівні. 

Курс валют в Україні від НБУ на 18.09:

  • $ 1 – 26,66 грн;
  • € 1 – 31,37 грн;
  • 1 польський злотий – 6,85 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

Що буде з курсом валют в Україні у вересні

Наприкінці вересня зниження курсу валюти відновиться після літньої ревальвації. За прогнозами економістів, причинами стануть погашення значних іноземних позик і закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ в порівнянні з серпнем 2020 зросли в чотири рази.

Яким буде курс долара в Україні у вересні 2021 – читайте в нашому матеріалі.

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