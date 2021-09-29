Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.
На среду, 29 сентября, Нацбанк установил курс 26,57 грн/1$.
Снижение цены на евро, согласно курсу на 29 сентября, составляет на 31,03 грн/1€.
По сравнению со вторником, упала цена и на российский рубль и польский злотый.
Курс валют в Украине от НБУ на 29.09:
- $1 – 26,57 грн;
- €1 – 31,03 грн;
- 1 польский злотый – 6,72 грн;
- 10 российских рублей – 3,66 грн.
7 и 8 октября в столице Украины состоится Киевский международный экономический форум (КМЭФ).
Мероприятие уже в седьмой раз будет собирать известных мировых экономистов, влиятельных бизнесменов и авторитетных экспертов.
Главная тема форума в этом году – мир в эпоху радикальных перемен.
Участники предложат свою экспертизу для поиска ответов на важнейшие вопросы развития мировой экономики.
Во время Киевского международного экономического форума состоятся две панельные дискуссии: Роль развивающихся рынков в глобальном экономическом восстановлении и Welcome to the Health-care Revolution.