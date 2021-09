Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

На среду, 29 сентября, Нацбанк установил курс 26,57 грн/1$.

Снижение цены на евро, согласно курсу на 29 сентября, составляет на 31,03 грн/1€.

По сравнению со вторником, упала цена и на российский рубль и польский злотый.

Курс валют в Украине от НБУ на 29.09:

$1 – 26,57 грн;

€1 – 31,03 грн;

1 польский злотый – 6,72 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

7 и 8 октября в столице Украины состоится Киевский международный экономический форум (КМЭФ).

Мероприятие уже в седьмой раз будет собирать известных мировых экономистов, влиятельных бизнесменов и авторитетных экспертов.

Главная тема форума в этом году – мир в эпоху радикальных перемен.

Участники предложат свою экспертизу для поиска ответов на важнейшие вопросы развития мировой экономики.

Во время Киевского международного экономического форума состоятся две панельные дискуссии: Роль развивающихся рынков в глобальном экономическом восстановлении и Welcome to the Health-care Revolution.