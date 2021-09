Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

На середу, 29 вересня, Нацбанк встановив курс 26,57 грн/1$.

Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 29 вересня, становить на 31,03 грн/1€.

Порівняно з вівторком, впала ціна й на російський рубль та польський злотий.

Курс валют в Україні від НБУ на 29.09:

$1 – 26,57 грн;

€1 – 31,03 грн;

1 польський злотий – 6,72 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

7 та 8 жовтня в столиці України відбудеться Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ).

Захід уже всьоме збиратиме відомих світових економістів, впливових бізнесменів та авторитетних експертів.

Головна тема форуму цьогоріч — світ в епоху радикальних змін.

Учасники запропонують свою експертизу для пошуку відповідей на найважливіші питання розвитку світової економіки.

Під час Київського міжнародного економічного форуму відбудуться дві панельні дискусії: Роль ринків, що розвиваються, в глобальному економічному відновленні та Welcome to the Health-care Revolution.