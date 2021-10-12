Курс биткоина рекордно вырос и превысил $57 тыс.

Цена криптовалюты биткоин (Bitcoin) превысила показатель в $57 тыс. впервые с мая 2021 года. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на Coin Metrics.

По состоянию на утро 12 октября стоимость криптовалюты достигла отметки в $57 819 — это самый высокий уровень с 12 мая.

По данным Coin Desk, за месяц биткоин вырос на 31%, а за год — на 98%. За сутки биткоин вырос в цене почти на 2%, а за неделю — на 16,2%.

Подъем еще на 12% позволит дойти до исторического максимума в $65 тыс.

Рост цены на биткоин произошел на фоне потенциального одобрения фьючерсного биржевого фонда биткоинов (ETF) и сильных розничных накоплений цифровой валюты, объемы торгами которой за последние сутки выросли на более чем 5,5%.

Инвесторов также привлек тот факт, что глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что страна не собирается запрещать биткоин, как это сделал Китай.

Из-за такого решения центробанка Китая курс биткоина 24 сентября обвалился на 5,5%.