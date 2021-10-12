Курс біткоїна рекордно зріс і перевищив $57 тис.

Ціна криптовалюти біткоїн (Bitcoin) перевищила показник у $57 тис. вперше із травня 2021 року. Про це повідомляє видання CNBC, посилаючись на Coin Metrics.

Станом на ранок 12 жовтня вартість криптовалюти досягнула позначки у $57 819 – це найвищий рівень із 12 травня.

За даними Coin Desk, за місяць біткоїн виріс на 31%, а за рік – на 98%. За добу біткоїн зріс у ціні майже на 2%, а за тиждень – на 16,2%.

Підвищення ще на 12% дозволить дійти до історичного максимуму в $65 тис.

Ріст ціни на біткоїн стався на тлі потенційного схвалення ф’ючерсного біржового фонду біткоїнів (ETF) та значних роздрібних накопичень цифрової валюти, обсяг торгами якої за останню добу зріс на понад 5,5%.

Інвесторів також привабив той факт, що голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер заявив, що країна не збирається забороняти біткоїн, як це зробив Китай.

Через таке рішення центробанку Китаю курс біткоїна 24 вересня обвалився на 5,5%.